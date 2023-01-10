Katar, üç Premier Lig ekibine gözünü dikti

Katar’ın spor yatırımlarını yöneten fon, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Tottenham Hotspur ve Liverpool’u satın almayı değerlendiriyor.

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Bloomberg’ün aktardığına göre Katar Spor Yatırımları Fonu’nun başkanı Nasır el-Halifi, geçen günlerde Tottenham Hotspur başkanı Daniel Levy ile kulüpten olası bir hisse alımı konusunda görüştü.

Habere göre Katar fonu, Manchester United ve Liverpool’u da tamamen devralmayı veya hisse almayı düşünüyor.

Manchester United, yeni bir yatırım veya potansiyel bir satış da dahil olmak üzere stratejik alternatifleri araştırma sürecini başlattığını kasımda açıklamıştı.

Liverpool Başkanı Tom Werner de kulübün satışını değerlendirdiğini dile getirmişti.

Katar fonu, şu an Fransız futbol kulübü Paris St. Germain’in sahibi. Portekiz kulübü Braga’da da hissesi var.