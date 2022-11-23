Manchester United alternatifleri değerlendiriyor: Satışa çıkabilir

Manchester United kulübü, yeni bir yatırım veya potansiyel bir satış da dahil olmak üzere stratejik alternatifleri araştırma sürecini başlattığını açıkladı.

Açıklamada, kulübün kısmen satışına veya stadyum ve altyapının yeniden geliştirilmesi dahil yatırımlara yol açabilecek süreç üzerinde mali danışmanlarla birlikte çalışıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Kulüp, 17 yıl önce ABD’li Glazer ailesi tarafından satın alınmıştı. Aile, kulüp beş yılı kupa kazanamadan geçirdiği için yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Kulübün eş başkanları ve direktörleri Avram Glazer ve Joel Glazer “Kulübü geliştirmeye devam etmeye çalışırken, yönetim kurulu stratejik alternatiflerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine izin verdi” dedi.

Açıklamada, “Taraftarlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek ve Manchester United’ın bugün ve gelecekte kulübün önündeki önemli büyüme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz” dendi.

Reuters’ın ağustosta bildirdiğine göre Britanyalı milyarder Jim Ratcliffe, Manchester United’ı satın almakla ilgilendiğini belirtmişti. O sırada Elon Musk, kulübü satın almayı planladığı konusunda da şaka yapmıştı.