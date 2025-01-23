Katar İnsan Hakları Komitesi ile KDK arasında işbirliği: 'Önceliğimiz kadın ve çocuk hakları'

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi ile Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

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Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maryam bint Abdullah Al-Attiyah ve beraberindeki heyet, KDK Başdenetçisi Mehmet Akarca’yla kurumsal işbirliği mutabakatına imza attı.

KDK Başdenetçisi Akarca, mutabakatla insan hakları alanında geniş çalışmalar yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

* Ulusal ve uluslararası düzeyinde bu işbirliğini gücendirmek suretiyle devletlerin yapacağı çalışmalarda raporlar hazırlayacağız.

* Gerçekten de insan hakları alanında yapılan çalışmalarda eksikleri tespit edip bu konuda dünya barışına, insanlığa, vatandaşımıza gerekli olan desteği sağlamak istiyoruz.

Katar’daki insan hakları alanında çalışan örgütlerle Türkiye’deki benzeri örgütler arasında işbirliği sağlandığını belirteren Al-Attiyah’sa şöyle konuştu:

“Daha da geniş alanlara yayılmak istiyoruz. Bunu geliştireceğiz ve ilişkilerimizi daha da ileriye götüreceğiz. Bu yönetmeliği imzaladıktan sonra ortak bölgesel çalışmalarımız olacak.

Bölgesel çalışmalarımızın en başında Filistin konusu ve Suriye’deki gelişmeler olacak. İki tarafa fayda sağlayacak bilgi alışverişinde bulunacağız.

Önceliğimiz kadın hakları, çocuk hakları ve engelleri haklarıyla ilgili olacak.”