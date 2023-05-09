Katalonya, iki yıldır boş tutulan daireleri kamulaştırmaya başladı

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, konut krizine çözüm olarak ortaya attığı iki yıldan fazla boş tutulan dairelerin kamusallaştırılmasına ilişkin prosedürü başlattı.

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AA’nın haberine göre Katalonya özerk hükümetindeki bölgesel yönetim bakanı Juli Fernandez, düzenlediği basın toplantısında “Yasaların öngördüğü şekilde iki yılı aşkın süredir boş olan daireleri kamulaştırmamızı sağlayan prosedürü devreye soktuk” dedi.

Konut sorunuyla ilgili Katalonya’da 2016’da çıkarılan ancak ilk defa uygulamaya geçirilecek yasa kapsamında iki yıldan fazla boş olduğu tespit edilen dairelerin sahiplerine bir ay içinde resmi yazının gideceğini belirten Fernandez, bu dairelerin emlak piyasasına dahil edilmemesi halinde özerk yönetim başkanlığı tarafından piyasa değerinin altında satın alma sürecinin başlatılacağını kaydetti.

İlk aşamada 14 belediyede 188 dairenin tespit edildiğini ve kamulaştırma süreci için yasaların tamamen kendilerinden yana olduğunu belirten Fernandez, kısa sürede 50-70 dairenin kamulaştırılmasını tahmin ettiklerini aktardı.

Boş dairelerin sahiplerinin bankalar, fonlar veya tüzel kişiler olduğu bilgisini paylaşan Fernandez, özerk yönetimin bu dairelerin satın alım işlemi için ilk aşamada 5 milyon avro tahsis ettiğini duyurdu.

Katalonya’da toplamda 30 bine yakın boş dairenin olduğu tahmin ediliyor.