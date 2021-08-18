Kastamonu’da selde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 78 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi, İstanbul’daki işlemlerinin ardından Kastamonu’nun İnebolu ilçesine getirildi.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi’ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ‘taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu’ iddiasıyla tutuklandı.