Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kastamonu’da selde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 78 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.


Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi, İstanbul’daki işlemlerinin ardından Kastamonu’nun İnebolu ilçesine getirildi.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi’ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ‘taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu’ iddiasıyla tutuklandı.

Kastamonu’da selde yıkılan apartmanın müteahhidine gözaltı

Selde yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı

SON HABERLER

İBB yetkilisi: Hedef 200 bin İstanbullunun işe girmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.

AKP’li Hilmi Güler’in bir maaşı gitti

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, ikinci maaşını aldığı Superonline A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı bildirildi.

‘Beton iştahı’ yeniden kabarıyor

Türkiye’de 2017’de zirve yapan yapı ruhsat izinlerinde o tarihten sonra frene basılmış ve önemli düşüşler meydana gelmişti. Stokların erimesiyle birlikte ise inşaat yapma eğiliminin yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor.