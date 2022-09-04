Kastamonu’da sağanak: 400 ev ve iş yerini su bastı

Kastamonu’da sağanak ve dolu nedeniyle 400 ev ve iş yerini su bastı.

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Dün, sağanak yağış Kastamonu’da hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve devrilen ağaçlar nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. Seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. 400’e yakın ev ve iş yerini su bastı. Bir alışveriş merkezinin tavanında da çökme meydana geldi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kent merkezinde kısa sürede yoğun bir yağışın etkili olduğunu söyledi. Yağışın ardından belediyeye 400 ihbar yapıldığını belirten Vidinlioğlu, “Kastamonu gibi dere yatağının iki tarafına konuşlanmış nispeten çukurda kalan illerde ne yazık ki bu tarz sel felaketleri çok daha fazla tahribat yapıyor. Bunlara tedbir almıştık ama yağış miktarının fazlalığıyla birlikte istemediğimiz durumlar oluyor” dedi.

Selden dolayı can kaybı yaşanmazken üç kişi, rüzgardan dolayı evlerden kopan parçalardan dolayı yaralandı.