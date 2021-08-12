Kastamonu, Sinop ve Samsun için sel uyarısı

Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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Karadeniz’in batısında dün başlayan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçesi etkilenmişti.

MGM’nin açıklamasına göre Batı ve Orta Karadeniz’de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün Muğla’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Sinop, Kastamonu, Bartın’da yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz” demişti.