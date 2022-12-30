‘Kaset’ paylaşımıyla tepki çeken AKP’li Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin ‘kaset’ yorumuyla büyük tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Akşener ve Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’nın ilk kez toplandığı Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde buluşmuştu.
AKP’li Ağyol, görüşmeye ilişkin CHP Fotoğraf Servisi’nin tweet’inin altına şu yorumu yazmıştı: “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz.”
Ağyol, daha önce birçok siyasinin özel anlarına dair görüntülerinin basına sızdırılmasını ima ettiği ‘kaset’ paylaşımını büyük tepki alınca silerek, Akşener’den özür dilemişti.
İYİ Parti ve CHP’liler, Ağyol’un paylaşımına tepki için Tuzla Belediyesi önünde protesto düzenlemişti.
Halktv.com.tr’nin haberine göre AKPli Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.