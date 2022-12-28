İYİ Parti ve CHP, AKP’li üyenin ‘kaset’ sözüne tepki için Tuzla Belediyesi’ne gidecek

İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Türel Ağyol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin tweet’e ‘kaset’ göndermeli yorum yazınca büyük tepki çekti. İYİ Parti ve CHP belediye binası önüne gidecek.

Fotoğraf: Tuzla Belediyesi

Akşener ve Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’nın ilk kez toplandığı Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde buluşmuştu.

AKP’li Ağyol, görüşmeye ilişkin CHP Fotoğraf Servisi’nin tweet’inin altına şu yorumu yazdı: “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz.”

Ağyol, daha önce birçok siyasinin özel anlarına dair görüntülerinin basına sızdırılmasını ima ettiği ‘kaset’ paylaşımını büyük tepki alınca silerek, Akşener’den özür diledi.

Belediye önüne çağrı

Ağyol’a tepkiler gelmeye devam ederken CHP ve İYİ Parti’nin il başkanları, perşembe saat 12.00’de belediye önünde toplanacaklarını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı. Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı: Yarın saat 12.00’de Tuzla Belediyesi önündeyiz! İYİ Parti İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ve örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!”

Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı.

Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı:



Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 28, 2022

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da şunları dedi: “AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00’da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım.”