Kaş açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08:30’da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.