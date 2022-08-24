Kaş açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08:30’da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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