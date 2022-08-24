Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaş açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem


Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08:30’da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.


SON HABERLER