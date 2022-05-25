Karpuzsuz yaz: Bu fiyata kimse alamıyor, hasat da gecikti

Türkiye’de karpuz üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Adana’da, tescilli ürünün hasadı soğuk havanın etkisiyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı.

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Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında gelen karpuz da artık lüks oldu. Kilosu 15-18 lira arasında olan karpuzun tümü 200–250 TL’ye tekabül ediyor. Bu sebeple süpermarketlerde artık dilimle karpuz satılmaya başlandı. Dilim de 20 TL’ye denk geliyor.

Ancak iktidar, yaz aylarının klasiği olan karpuzun alınamaz hale gelmesi gerçeğinden bile ‘uzakta’.

AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, kendisine “60 yaşındayım, karpuzun dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın” diye tepki gösteren kişiyle alay ederek, “Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela” yanıtını vermişti. Yılmazer, kendisine gelen tepkileri de tiye almıştı.

AKP’li yönetici ‘bahçede ekin’ diye dalga geçse de tarladaki ürün de bu sene geç geliyor. Türkiye’de karpuz üretiminin yüzde 20’sinin yapıldığı Adana’da, tescilli ürünün hasadı soğuk havanın etkisiyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, karpuz hasadının normalde mayısın ilk haftası başladığını belirterek “Bu yıl hava şartlarından dolayı hasat mayıs sonunu buldu. Dondan dolayı karpuzda kışın hasar oluştu, ek ekimler yapıldı, gecikmeler yaşandı” dedi.