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Yaramazlara biraz batar!

Karısını tüfekle öldürdü; intihar etti

Adana’nın Kozan ilçesinde karısını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

AA’nın haberine göre Ağlıboğaz Mahallesi’nde yaşayan Osman Hoşça (76), henüz bilinmeyen nedenle eşi Fatma Hoşça’yı (55) tüfekle vurdu. Sonra da kendisine ateş etti.


Silah seslerini duyan komşuları ve o sırada eczaneden ilaç alıp evine dönmek üzere olan çiftin kızı, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Osman ve Fatma Hoşça’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis soruşturma başlattı.

Bu sabah, Kayseri’de yaşayan bir kişi de karısını öldürtükten sonra intihara teşebbüs etmiş, hastaneye kaldırılmıştı.

Karısını öldürüp intihara teşebbüs etti

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