Karısını öldürüp intihara teşebbüs etti

Kayseri’de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen İ.Ç. (60) ile eşi Z.Ç. (40) arasında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi’ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden İ.Ç., ardından intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Z.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan İ.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.