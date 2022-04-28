Kargoyla gelen paketten yedi yıl önce takside unuttuğu cüzdanı çıktı

Britanya’nın Manchester kentinde yaşayan bir kişi, yedi yıl önce bindiği takside unuttuğu cüzdanına kavuştu.

Fotoğraflar: Andy Evans / Daily Mail

Andy Evans (45), Haziran 2015’te, bir konserden dönüşte bindiği takside cüzdanını unuttu. Cüzdanında ehliyeti, kredi kartları ve 135 sterlin vardı. Araçtan indikten bir süre sonra cüzdanının yanında olmadığını fark etti ancak taksinin bağlı olduğu firmayı bilmediği ve içinde büyük para olmadığı için, ”Artık bulamam” düşüncesiyle aramaya yeltenmedi. Kartları iptal etti, ehliyetini yeniden çıkardı.

Hafta sonu sürpriz bir paket alan Evans, içinde cüzdanını ‘yedi yıl önce kaybettiği’ gibi bulunca çok şaşırdı. Para, kartlar her şey içindeydi. Paketin üzerinde isim yoktu sadece ”Manchesterlı bir taksi şoförü” yazıyordu. Eski bir taksinin içinde ‘dokunulmamış halde olduğunu’ tahmin ettiğini belirten bir de not eklenmişti. Yollayan şoför, o eski taksiyi yeni kullanmaya başlayan kişiydi.

”Benim aklımdan çıkmıştı o cüzdan. Görünce çok şaşırdım. Yedi yıl sonra bana ulaştığına inanamadım” diyen Evans, pakette iletişim adresi olarak konulan e-posta adresinden taksiciye ulaştı ve teşekkür etti.