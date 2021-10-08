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Yaramazlara biraz batar!

Kargolar drone’la taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara

Türkiye’de kargo drone’lar için ön çalışmalar tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattını ‘drone taşımacılığı hava koridoru güzergahı‘ olarak belirledi.

Fotoğraf: Sivil havacılık/Twitter

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda TRT Haber’e anlattı: “İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve drone yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız.”


‘Detaylar netleştirilecek’

Çalışmayla drone’ların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, drone’ların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, “Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’de drone’lara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

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