Kardemir’den hisse geri alım programı

Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi iki yılda en fazla 750 milyon liralık hisse geri alımı programı başlattığını duyurdu.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, fiyat istikrarının desteklenmesi ve yatırımcıların korunması amacıyla geri alım programı başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 milyon 200 bin lira nominal değerli paya kadar geri alım yapılacağı, geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Geri alım programı kapsamındaki işlemler, yönetim kurulunun karar tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek.

Haber sonrası şirket hisseleri yüzde 4’e yakın yükseldi.