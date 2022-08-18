Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik

Ticari araçlara çocuk bağlama sistemi bulundurma zorunluluğu getirildi.

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İçişleri Bakanlığı’nın Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Buna göre, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan M1 sınıfı otomobiller, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlar, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekiciler, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler ile taksi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ‘çocuk bağlama sistemi’ bulundurmak şart oldu.

Taksilerde en az bir, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan, emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu otobüslerde toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar çocuk bağlama sistemi bulundurulması ve kullanılması zorunlu.

Söz konusu sistemi bulundurmayan ve tüm yolcuları emniyet kemerlerini takmayan ticari araçların kara yollarında seyrine izin verilmeyecek.

Koruyucu gözlük ve reflektif kıyafet

Yönetmelikle motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine ‘korucuyu gözlük’ ve ‘reflektif kıyafet’ zorunluluğu getirildi. Gece elektrikli skuter kullanacak sürücülerin de reflektif kıyafet giymesi zorunlu olacak.

Koruma başlığında koruma gözlüğü bulunan sürücülerde korucuyu gözlük şartı aranmayacak.

Yeni yönetmeliğin hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütecek.