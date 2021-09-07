Karantinayı ihlal edip virüsü sekiz kişiye bulaştırdı; biri öldü: Beş yıl hapse mahkum oldu

Vietnam’da bir kişi, karantina kurallarını ihlal edip corona virüsünü başkalarına bulaştırdığı gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Vietnam Haber Ajansı VNA, Le Van Tri’nin (28) ülkenin güneyindeki Ca Mau bölgesinde görülen ‘bir günlük davada’ ‘tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yaymak’ suçundan mahkum edildiğini duyurdu.

Haberde, virüsü taşıyan genç adamın Ho Chi Minh kentinden Ca Mau’ya döndüğü ve 21 günlük karantina kuralına uymadığı belirtildi. Sekiz kişiye virüsü bulaştırdığı, bu kişilerden birinin bir aylık tedavi sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

Geniş kitlelere test uygulayan, sınırlarını kapayan ve karantina konusunda da ağır yaptırımlar getiren Vietnam, Covid-19’la mücadele konusunda dünyada başarılı sayılan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak nisan ayından beri yeni vakaların görülmesi bu başarıya gölge düşürdü.

Bugüne dek 536 bin 788 vaka görülen ülkede 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.