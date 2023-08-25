Karamollaoğlu, altılı masanın seçim stratejisini değerlendirdi: Acemilik oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden ve Meclis’te de çoğunluk sağlayamayan altılı masanın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Mitinge gidiyoruz yedi kişi konuşuyor, acemilik oldu” dedi.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Parti ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masa, genel başkanlar ve CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş dahil olmak üzere yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayı göstermişti.

TV 5 yayınında konuşan Karamollaoğlu, seçime bir ay kala ‘yüzde 56’ları yakalama şanslarının olduğunu’ savunarak, İmamoğlu ve Yavaş’ın gelmesiyle ‘son zamanlardaki karışıklığın sonucu etkilediğini’ söyledi:

“Biz belediye başkanlarına karşı içimizde husumet yok ama bir mitinge gidiyoruz yedi kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. İki kişi, üç kişi konuşur ya! Yedi kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu? Eksiklerimiz, yanlışlıklarımız oldu. Böyle bir neticeyle karşılaştık.”