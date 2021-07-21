Kara mantar, Hindistan’da 4 bin 300’ü aşkın can aldı

Hindistan’da kara mantar enfeksiyonu nedeniyle 4 bin 300’ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Mansuk Mandaviya Latince adı ‘Mukormikoz’ olan enfeksiyona yakalanan kişi sayısı 45 bin 374’e ulaştığını açıkladı. Vakaların yarısına yakınını tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: moneycontrol.com

Ölüm oranı yüzde 50 olan kara mantar enfeksiyonu tanısı konan binlerce kişinin büyük çoğunluğu Covid-19 atlatmış kişiler. Doktorlara göre ‘corona’ tedavisinde kullanılan steroidlerle ilintisi olabilir; genellikle Covid-19 tedavisi tamamlandıktan 12-18 sonra görülüyor. Diyabet, HIV/Aids ve kanser hastları büyük risk altında.

‘Resmi verilere’ göre 418 bin 511 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğü, Günlerce 4 bini aşkın insanını Covid-19 nedeniyle kaybederek ‘günlük ölüm sayısında rekor kıran’ ülkenin boğuştuğu ikinci salgından en olumsuz etkilenen eyaletler Maharaştra ve Gucerat oldu. İki eyalette toplam 1785 kişi kara mantar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık sistemi Covid-19’la mücadele için yetersiz kalan, kara mantar enfeksiyonu için de özel bölümler oluşturulan ülkedeki doktorlar, etkili tek tedavi yönteminin bir iğne olduğunu ancak yakalananların çoğunun hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiğini söyledi.

Mukormikoz, genellikle kısa sürede ölümle sonuçlanan bir mantar enfeksiyonu. Doğada özellikle toprakta bolca bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bol bulunur. Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır; yerleştikten sonra hızla çoğalır ve yayılarak ölüme yol açar. Sinüsler, beyin, akciğerler ve nadiren cildi etkiler.