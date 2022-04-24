Kanola tarlasında evlilik teklifi

Kırklareli’nde bir kişi, doğum günü kutlaması için davet ettiği kız arkadaşına kanola tarlasında evlilik teklifinde bulundu.

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Babaeski Belediyesi’nin itfaiyesinde görev yapan Samed Karakaş (23), kız arkadaşı Simay Öztürk’e (21) farklı bir evlenme teklifi yapmak için arkadaşlarıyla hazırlık yaptı. Tarih olaraksa onun doğum gününü seçti.

Doğum gününü kutlamak istediğini söyleyerek Öztürk’ü kanola tarlasına çağıran Karakaş, o gelmeden, bir etrafı balon ve tüllerle süslü masaya pastasını koydu. Yüzüğü hazırladı. Tarlanın ortasına, “Benimle evlenir misin” yazılı levhayı arkadaşları tuttu. Öztürk geldiğinde de diz çöküp teklifini yaptı.

Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de çok sevinen Öztürk ona sarılarak “Evet” dediğini ifade etti.