Kanıyla 88 köpeği kurtaran Woodie emekli oldu

Britanya’da, nadir bulunan kanıyla 88 köpeğin hayata tutunmasını sağlayan ‘Woodie’ adlı tazı, altı yıllık görevini tamamlayıp emekli oldu.

Fotoğraflar: Wendy Gray

Leicestershire’da yaşayan Woodie, ilk bağışını üç yaşına girdiğinde yaptı. O günden bugüne dek 22 kez bağış yaptı.

Woodie’nin sahibi Wendy Gray şunları söyledi: “Bir sürü aileye destek oldu. Kan bağışlamaya her zaman isteyerek gidiyordu. Kan veren köpeklere hediyeler veriliyor. Sakince bağışını yapıyordu. Hiçbir bağış sonrasında kötü, hasta hissetmedi. Çıkışta dört-sekiz saatlik yürüyüşe hazır oluyordu. Köpeğinizin ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. O nedenle yaptığı şey çok önemli onunla gurur duyuyorum.”

Gray, ilk köpeği Rio’nun 11 kez bağış yaptığını, hayvanların kan bağışı konusunu bir broşür sayesinde öğrendiğini söyledi.

Britanya’daki ev hayvanı kan bankası (Pet Blood Bank UK) alınan her 450 mililitre kanın dört köpeğin yaşamını kurtarabildiğine dikkat çekerek Woodie’yi ‘süper yıldız’ diye niteledi.

Köpekler bir ile sekiz yaş arasında kan bağışı yapabiliyor.