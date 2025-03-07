Kanadalı senatör, Trump'ın oğlunu boks düellosuna davet etti

ABD’nin bu hafta yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerini eleştiren Kanadalı senatör Patrik Brazeau, ABDO Başkanı Donald Trump’ın oğlunu boks maçına davet etti.

Fotoğraflar: Hill Times-Wikimedia commons

Trump, iki komşusu Kanada ve Meksika’ya yüzde 25’lik gümrük vergisi getirmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu tarifelere misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Kanada’nın Quebec eyaleti senatörü Brazeau, X’teki paylaşımında ABD başkanının oğlu Trump Jr​​​​​​​’ı hayır amaçlı düzenlenecek bir boks maçına çıkmaya çağırdı.

Brazeau, paylaşımında şunları söyledi: “Başkan Trump’ın Kanada’ya uyguladığı sahte tarifelerin ardından, sizi, kanser araştırmaları veya seçtiğiniz başka bir kuruluş adına para toplamak üzere bir dövüşe davet ediyorum.”

Kanadalı senatör ayrıca, açıklamanın altına Trump Jr’ı etiketleyerek, “Ben ülkem için dövüşeceğim. Ya siz?” diye sordu.

Brazeau, 2012’de Trudeau’ya meydan okuduğu boks maçını kaybetmişti.

Trump, göreve geldiği günden itibaren Kanada için “ABD’nin 51’inci eyaleti olmalı” diyor. Trudeau’ya ise ‘vali’ diye sesleniyor.