Kanada Covid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor

Kanada hükümeti 1 Ekim itibariyle aşı zorunluluğu dahil tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldıracağını duyurdu.

Fotoğraf: Carlos Osorio (Reuters)

Ülkeyi ziyaret edeceklerin artık aşı belgelerinin olması, test yaptırması veya karantinada kalması gerekmiyor. Bununla birlikte tren ve uçaklardaki maske zorunluluğu da kalkıyor.

Kanada’ya girişlerde sağlık dökümanlarının yüklendiği ‘ArriveCan’ uygulaması artık sadece isteğe bağlı olarak kullanılacak.

Kanada çok daha iyi durumda

Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşılarının ve tedavi seçeneklerinin mevcudiyeti nedeniyle Kanada’nın pandemide öncesinden ‘çok daha iyi bir konumda’ olduğunu söyledi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 82’sinin en az iki doz aşılanmış olması ve düşen ölüm oranları bu kararın alınmasında etkili oldu.

Şimdilerde, Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin ortalaması günlük 30 kişi civarında.

ABD’ye girişlerde halen aşı zorunluluğu devam ederken geçen hafta Japonya, ve Hong Kong da kısıtlamaları kaldıracağını duyurmuştu.