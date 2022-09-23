Hong Kong otel karantinası uygulamasını kaldırdı

Hong Kong hükümeti, pazartesi gününden itibaren Hong Kong’a gidenlerin zorunlu otel karantinasına girmek zorunda olmayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Angelyn Sanjorjo (pexels)

Ayrıca artık uçağa binmeden önce negatif Covid testi sonucu gösterme zorunluluğu da yok. Bunun yerine ziyaretçiler olası enfeksiyonlar için kendilerini üç gün boyunca izleyecekler.

Yoğunluk nedeniyle yeni uçuşlar eklendi

Kararla birlikte havayolu şirketlerinin yoğunluk yaşamasının ardından ekim ayı için hem bölgesel hem de uzun mesafeli destinasyonlara yeni uçuşlar eklendiği belirtildi.

Kısıtlamaların iki yıldan fazla süredir yürürlükte olduğu Hong Kong, Çin’in sıfır Covid politikalarını uyguladığı için dünyanın en katı kurallarından bazılarına sahipti.

Yetkililer sınırlarının uzun süredir kapalı olması nedeniyle Hong Kong ekonomisinin ciddi bir şekilde etkilendiğini ve Singapur gibi bölgedeki diğer rakip merkezlere kıyasla dezavantajlı durumda kaldığını belirtti.