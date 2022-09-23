Japonya turist kısıtlamalarını kaldırıyor

Pandemi nedeniyle iki yılı aşkın bir süredir sınırları yabancı turistlere kapalı olan Japonya kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor.

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11 Ekim’den itibaren turistler ülkeyi pandemiye özel bir vize olmadan ziyaret edebilecek. Ayrıca, günlük geçişlerde üst sınır da kaldırılacak.

Hazirandan bu yana turların bir parçası olmaları kaydıyla ülkeye girebilen ziyaretçiler artık üç doz aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif bir Covid-19 testi sonucu sunmaları halinde bir seyahat acentesine ihtiyaç duymadan Japonya’yı ziyaret edebilecek.

Seyahat için teşvik

“Japonya, ABD ile eşit olmak için sınır kontrol önlemlerini gevşetecek” diyen Japonya Başbakan Fumio Kishida, seyahat, tema parkı fiyatları, spor etkinlikleri ve konserlerde indirim sağlayacak bir yurt içi seyahat teşvik planını duyurdu. Japon vatandaşları 11 bin yen (77 dolar) almaya hak kazanacak.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya, pandemiden kaynaklı sağlık endişeleri nedeniyle sınırlarını kapalı tutan Asya’daki son ülkelerden biriydi.

Ölüm oranı düşük, aşılanma oranı yüksek

Japonya’da ölüm oranı dünyanın en zengin ülkeleri arasında en düşükken, ülkenin aşılanma oranı en yüksekler arasında.

Japonya ayrıca hiçbir zaman sokağa çıkma yasağını veya maske takmayı zorunlu kılmadı, fakat yerli halk kolayca karantinaya uyum sağladı.

Japonya’yı, pandemiden önceki yıl 2019’da yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaret etti.