Kanada, beş yaş altı çocuklarda Covid-19 aşısına onay verdi

Kanada Sağlık Bakanlığı, altı aydan büyük ve beş yaştan küçük çocuklar için Covid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

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Bakanlığın açıklamasında Moderna firması tarafından yetişkinler için üretilen aşının, söz konusu yaş grubu bebeklere dörtte bir oranında uygulanacağı duyuruldu.

Moderna böylece, Kanada’da “Altı aydan büyük ve beş yaştan küçük çocuklar” için aşısı onaylanan ilk firma oldu.

Bakanlığın verdiği onay, KCvid-19 aşısının uygunluğunu ülke genelindeki yaklaşık iki milyon çocuğa genişletiyor.

Bakanlık, aşının çocuklara nerede ve ne zaman verileceğinin eyaletler tarafından belirleneceğini, uygulamanın ilk iki dozun ardından dört hafta arayla ikincisinin verilmesi şeklinde olacağını duyurdu.

Bilimsel incelemede tespit edilen herhangi bir güvenlik endişesi olmadığı yazılan açıklamada en yaygın reaksiyonların, aşı bölgesinde ağrı, uyku hali ve iştahsızlık gibi diğer pediatrik aşılarda saptanan belirtiler olduğu kaydedildi.

ABD de geçen ay Moderna ve Pfizer’in pediatrik Covid-19 aşılarını onaylamıştı. ABD’de 8 Temmuz itibarıyla bu yaş grubundaki 267 bin çocuğun aşılandığı bildirilmişti.

Öte yandan, Pfizer firması da altı ay ile beş yaş arasındaki çocuklara pediatrik Covid-19 aşısını haziranda Kanada Sağlık Bakanlığı’na onay için sunmuştu.

Kanada’da salgının başlangıcından bu yana toplam 4 milyon 4 bin 598 vaka kaydedildi. Covid-19 nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar toplam 43 bin 509 kişi öldü. Aşılama çalışmaları sonucu, ülke nüfusunun yüzde 93’ü en az iki doz Covid-19 aşısı oldu.