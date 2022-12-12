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Kanada Ankara Büyükelçiliği’nden Yaman Akdeniz’e insan hakları ödülü: Şebnem Korur Fincancı’ya adadı

Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği, insan hakları ödülünü İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e verdi.

Fotoğraf: Yıldız Yazıcıoğlu / Twitter

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Jamal Knokhar ev sahipliğinde, 10 Aralık’ta Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesinin 74’ncü yıldönümü nedeniyle bugün akşam ödül töreni düzenlendi.


Akdeniz, aldığı insan hakları ödülünü tutuklu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya adadı.

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