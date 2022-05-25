Kamyondan koşarak kaçan yabancılardan 35’i ‘yakalandı’; sınırdışı edilecekler

Kocaeli valiliği, bir kamyon kasasından çıkarak kente dağıldığı görülen göçmenlerden 35’inin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medyada bugün paylaşılan videoda, bir kamyonun kasasından kadın, erkek ve çocuk çok sayıda göçmenin indiği ve koşarak kente ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Valiliğin açıklamasında kamyonun 22 Mayıs saat 11:00’de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında Jandarma tarafından durdurulduğu belirtildi.

Bazı göçmenlerin kaçma girişimi sonrası çalışma başlatıldığı, 27’nin ‘yakalandığı’ kaydedildi.

Bir vatandaşın çektiği tır dolusu kaçağın araçtan inip insanların arasına karıştığını gösteren görüntüler.



Konumun Kocaeli, Gebze olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/P8MILm8WMt — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 25, 2022

Açıklamada şöyle dendi: “Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınırdışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.”