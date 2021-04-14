Kamuran Kızlak: Kanal İstanbul güzergahında arazi kapatan açıkgözleri oyalamaya çalışıyorlar

En başta söyleyeyim: Bu kanal projesi bir hayal tacirliğinden ibaret. İktidar yandaş-yanaşmaları ve rejimin sponsoru durumundaki Katar şeyhinin yakın çevresini o güzergâhtaki arazileri ucuz-pahalı kapatmaya sevk etti. O yüzden, şimdi bu işin bir hayalden ibaret olduğunu söyleyemiyor. Ekonomi uçurumun kıyısında yalpalamaya başlayınca ve dünyadan kredi bulamayınca yağma projesi de elde patladı. Artık elde var hayal tacirliği. Şimdi “yapacağız, edeceğiz” mavalı okuyarak kanal güzergâhı olarak gösterilen bölgeden arazi kapatan o açıkgözleri-kurnazları (ki kurnazlık ahmaklığın ayna görüntüsüdür) oyalamaya çalışıyorlar.
SON HABERLER
9 soruda: En iyi aşı hangisi?
Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?
Montrö’ye ‘tarihi’ bakış: 85 yıl önce ne oldu?
İstanbul’a 2 bin 200 kilometre uzaklıkta bulunan, İsviçre’nin güneybatısındaki Montrö kenti, bugün Türkiye için farklı bir öneme sahip. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Türk hakimiyetine veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 85 yılın ardından bir kez daha Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden…
15 gün ‘kısmi kapanma’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınını yavaşlatmak için Ramazan ayında alınan yeni önlemleri açıklıyor.
Orhan Pamuk kayıtsız kalamadı: Kitabımda Atatürk’e hiçbir saygısızlık yok
Yazar Orhan Pamuk, ‘Veba Geceleri’ romanında, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edildiği iddialarını yalanladı.
128 milyar doların akıbeti
Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.