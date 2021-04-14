Kamuran Kızlak: Kanal İstanbul güzergahında arazi kapatan açıkgözleri oyalamaya çalışıyorlar

En başta söyleyeyim: Bu kanal projesi bir hayal tacirliğinden ibaret. İktidar yandaş-yanaşmaları ve rejimin sponsoru durumundaki Katar şeyhinin yakın çevresini o güzergâhtaki arazileri ucuz-pahalı kapatmaya sevk etti. O yüzden, şimdi bu işin bir hayalden ibaret olduğunu söyleyemiyor. Ekonomi uçurumun kıyısında yalpalamaya başlayınca ve dünyadan kredi bulamayınca yağma projesi de elde patladı. Artık elde var hayal tacirliği. Şimdi “yapacağız, edeceğiz” mavalı okuyarak kanal güzergâhı olarak gösterilen bölgeden arazi kapatan o açıkgözleri-kurnazları (ki kurnazlık ahmaklığın ayna görüntüsüdür) oyalamaya çalışıyorlar.

Kamuran Kızlak’ın yazısı