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Yaramazlara biraz batar!

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2025’te verilecek ilave ödeme iki taksitle yapılacak.

Fotoğraf: AA

Tarihler cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.


Ödemenin ilk yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran’da, ikinci yarısıysa 17 Aralık’ta yapılacak.

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