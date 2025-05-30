Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2025’te verilecek ilave ödeme iki taksitle yapılacak.

Tarihler cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ödemenin ilk yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran’da, ikinci yarısıysa 17 Aralık’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu.



📌İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı…