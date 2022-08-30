Kamil Tekin Sürek: Yargıyı kısa sürede nasıl temizleyeceksin?

İktidar değişti, diyelim ki, AKP-MHP dışındaki partiler TBMM’de yüzde 55 oy aldı. Yargıyı kısa süre içinde nasıl temizleyeceksiniz?

AKP-MHP FETÖ’cüleri yargıdan temizlemek için 15 Temmuz darbe girişimini kullandı. FETÖ’yü terör örgütü ilan etti ve FETÖ’cüler de bu durumda terör örgütü üyesi olarak yargılanmaya başladı ve yargıdan tasfiye edildi. Terör örgütü hikayesi olmasaydı, hakim ve savcıların neredeyse yarısı oranına gelmiş FETÖ’cüleri tasfiye etmek en az 5-6 yıl sürerdi.

AKP-MHP iktidardan sonra kapatılıp, terör örgütü mü ilan edilecek. Bu şekilde mi AKP-MHP yandaşları iltisaklı falan denip yargıdan ve bürokrasiden tasfiye edilecek? O iş biraz zor gibi görünüyor. Üstelik şu anda muhalefette görünen partilerin büyük çoğunluğunun böyle düşünmediği malum.

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Arnavutluk’ta şöyle bir yöntem buldular; Meclis içinden hakim ve savcıları inceleme komisyonu gibi bir komisyon kurdular. Bu komisyon ya da kurul bütün hakim ve savcıları hem verdiği kararlar hem de suç örgütleri ile ilişkileri ve mal varlıkları açısından tek tek inceledi ve çürük elmaları tasfiye etti.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı