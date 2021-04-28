Kamil Tekin Sürek: Her zamanki gibi iktidarın aldığı karar ve yaptığı iş yarım yamalak

Nihayet iktidar uzun süreli kapanma kararı aldı.

Fakat, hâlâ içimiz rahat değil. Çünkü, her zamanki gibi aldığı karar ve yaptığı iş yarım yamalak.

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İşçi sınıfının büyük kesimi çalışmaya devam ediyor. İnsanlar işe giderken yine tıklım tıklım otobüs ve servis araçlarında olacak.

Kapanma ile birlikte çok hızlı ve yaygın bir şekilde aşılama ve filyasyon yapılması lazım. Fakat, ikisi de çok ağır gidiyor. Para olmadığından yeterli aşı, test kiti ve sağlık çalışanı yok.

Tabii, çalışamadığı zaman yemek dahi bulamayan insanlar için devlet desteği de yok.

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Yani, yine köktenci bir çözüm yerine pansuman tedbirler.

Çok artan hasta ve ölüm oranlarını bir miktar indirmeyi ve sonra da nasıl olsa yazın oranlar biraz da kendiliğinden iner durumu geçici bir süre kurtarırız mantığı ile yapılmış işler.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı