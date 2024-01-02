Kamil Tekin Sürek: Bu mitingde bir çifte standart görüyoruz

AKP yeni yılın ilk gününde yaptıklarıyla bir uzmanlığa gerek kalmayacak şekilde ileriki günlerde neler yapacağının da ipuçlarını verdi. Taksim Meydanı’nı yılbaşı kutlamalarına kapattı. Gerekçe güvenlik ama gerçek gerekçe “gavur adetlerinin” engellenmesi.

Aylardır yapmadığı siyonist katliamı protesto mitingini yılbaşı sabahı Galata Köprüsü’nde yaptı. Gerekçe İsrail’i kınama, Filistin’e destek. Gerçek gerekçe, İsrail ile kesilmeyen ticari ilişkiler nedeniyle yavaş yavaş artan tepkileri azaltmak, bunun yanı sıra yılbaşı sabahı, sabahın köründe sembol camilerden gelerek, sembol bir yerde miting yaparak yılbaşını kutlayanlara karşı camilerde sabah namazı kılan ve İsrail’e karşı Müslümanları koymak.

Tabii bu mitingde yeni bir çifte standart görüyoruz. Önümüzdeki günlerde beş, on kitle örgütü ya da sendika sabah saat sekizde Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü, Karaköy Meydanı’nı kapsayacak bir alanda miting yapmak istiyoruz diye valiliğe müracaat etse kesin reddedileceklerdir. Onlara, istediğiniz alanlar miting meydanı değildir. Miting yapmak istiyorsanız Yenikapı, Maltepe, Kartal, Kadıköy Meydanı gibi miting için ayrılmış alanları seçmeniz gerekir diyeceklerdir. Ama onlar yaptı diyemezsiniz. Deseniz de sizi dinleyen olmaz.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı