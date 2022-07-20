Kalyon Holding, Sabiha Gökçen’e ortak olacağı iddiasını reddetmedi

İktidarın gözde şirketleri arasında yer alan Kalyon Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ortak olacağı iddiasını reddetmedi.

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İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

İYİ Parti İstanbul Belediye Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık, Twitter üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Malezya Airports Holding’in Türkiye’de ‘işlerin hızlı yürümesi için güçlü bir Türk şirketle ortaklık anlaşması imzalayacağını’ öne sürdü.

Kıdık, “Ortaklıkla ilgili özellikle Kalyon İnşaatın ön planda olduğu ve görüşmelerin de sürdüğü iddia edildi” dedi.

Kıdık’ın paylaşımı sonrası Kalyon Holding basın açıklaması yayınlayarak ‘havacılık sektöründe genişleme ve derinleşme hedeflediğini’ kaydetti.

Açıklama şöyle: “Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere; Holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır.”