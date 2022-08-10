‘Kalplerin Kraliçesi’ İstanbul’a geldi

Prenses Diana’nın hayatını anlatan ‘Queen of the People’s Hearts’ (Kalplerin Kraliçesi) müzikal ekibi İstanbul’a geldi. Müzikal, 13-14 Ağustos’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD’de yapılan müzikalde Lady Diana’yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandırıyor. Türkiye turnesinin ardından Avrupa’da da sahnelenmesi planlanan müzikalin oyuncuları Şen’in yanı sıra Spencer Adamson, yapımcı ve bestecisi Dr. Angela Knight ve Türkiye turnesini gerçekleştiren yapımcı Gürkan Us, basınla bir araya geldi.

AA’nın aktardığına göre; Diana’yı canlandıran Şen, müzikalin İngiliz prensesinin Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ile yüzleşmesine kadar tüm hayatına odaklandığını ifade etti.

Hazırlıklar 2019’da başladı

2019’da oyunun hazırlıklarına başladıklarını ancak salgın nedeniyle çalışmaları ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Şen, geçen sene ABD’de gerçekleştirilen prömiyerin ardından Türkiye’ye geldiklerini söylüyor: “Dünyada bu kadar tanınan birini canlandırmak çok heyecanlı tabii ki. Prenses Diana’yı çalışmak çok keyifliydi. Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım. Onu çalışmak ona olan saygımı daha da artırdı. Böyle bir karakteri canlandırmak büyük bir gurur.”

Yapımcı Gürkan Us ise müzikalin 13-14 Ağustos İstanbul performanslarının ardından Türkiye genelinde izleyiciyle buluşacağını aktararak, Türkiye’den sonra İngiltere, Almanya ve İtalya turnesiyle devam edeceklerini dile getirdi.

Müzikalin sahneleneceği iki günde, 4 binin üzerinde seyirci hedefleniyor.