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Yaramazlara biraz batar!

Kalp krizi geçiren annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü öldü

Bursa’nın Keles ilçesinde annesini hastaneye götürürken beton aydınlatma direğine çarpan sürücü ile annesi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mehmet Arslan idaresindeki 16 BC 296 plakalı hafif ticari araç, Küçükdeliler Mahallesi’nde beton aydınlatma direğine çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle sürücü Arslan ile annesi Emine Arslan araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Mehmet Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak Keles Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Arslan’ın ise kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Arslan’ın kalp krizi geçiren annesini Kestel Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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