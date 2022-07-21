Kahvede, parkta, markette, Kaz Papatya hep yanında: Hanım bazen kıskanıyor

Aydın’da Yaşar Ölçen’in, iki haftalıkken sahiplendiği Papatya isimli kazıyla aralarından su sızmıyor, ikilinin kuvvetli bağı zaman zaman eşini bile kıskandırıyor.

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AA’nın haberine göre Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan kamyon şoförü, iki çocuk babası Ölçen (54) dört ay önce arkadaşından aldığı yavru bir kaza evinde bakmaya başladı.

Ölçen, mesai bitimin eve geldikten sonra kazıyla yürüyüşe çıkıyor. Birlikte her gün iki kilometre yürüdüklerini kazın peşinden ayrılmadığını anlatan Ölçen, Papatya’yla kahvehaneye, markete ve parka gidiyor.

‘Kahvede oturuyoruz’

Eşiyle evde kedi de beslediklerini belirten Ölçen şöyle konuştu: “Geldiğinde iki haftalıktı. Evin içinde büyüttük. Büyüdükçe evin içine sığmaz oldu. Balkona, balkondan da bahçeye aldık. Beni çok sever. Benden başkasına gitmez. Her gün akşam işten çıktıktan sonra onu gezdiririm. Gezmeyi çok seviyor benimle. Bana bağlı. Ben de ona bağlıyım. Çok seviyorum. Parklara, markete, kahveye geliyoruz, kahvehanede oturuyoruz. Benden ayrılmıyor. Nereye gitsem bana eşlik ediyor.”

‘Çocuğumuz gibi oldu’

Papatya için “Kendi çocuğumuz gibi oldu” diyen Ölçen görenlerin şaşırdığını anlattı: “Görenler ‘Nasıl alıştırdın‘ diyor ama sevgi, ilk önce sevgi… Benim sevgimi anlıyor. Hanım bazen kıskanıyor, ‘Keseceğim onu‘ diyor. ‘Sakın‘ dedim, ‘Kesemezsin…’ Şaka yapıyor tabii…”

‘İsmiyle çağırınca anlıyor’

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Ölçen, “İşten geldiğimde beni kapıda bekler. Sesimi duydu mu başlar bağırmaya. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim ama tabii kaz besleyen olur mu bilmiyorum. Bazen beni kolluyor. Birisi yanıma gelince izin vermiyor. İsmini de benimsedi. İsmiyle çağırdığımızda anlıyor” dedi