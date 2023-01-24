Kahve fiyatındaki düşüş fincana yansımadı

Kahve fiyatları uluslararası piyasada gerilese de Türkiye’deki kahve zincirleri yılbaşından sonra fiyatlara yüzde 30 zam yaptı. Uzmanlar bunun enerji ve nakliye gibi maliyetlerdeki yüksek artıştan kaynaklandığını belirtiyorlar.

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Geçen yıl şubatta zirve yaparak uluslararası piyasada 260 dolara kadar yükselen 50 kilogramlık bir çuval kahvenin fiyatı ilerleyen aylarda geriledi ve bir yılda yüzde 36,5 düşüşle 154 dolara indi. Ancak bu düşüş Türkiye’de fiyatlara yansımadığı gibi kahve zincirleri, yeni yıl ile birlikte fiyatlarını en az yüzde 30 oranında artırdı.

Uzmanlar Türkiye’de kahve fiyatlarda yaşanan artışın özellikle kavurma, nakliye ve diğer genel gider kalemlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtiyorlar.

Ekonomi gazetesine konuşan gastronomi yazarı ve akademisyen Cenk R. Girginol, kahve işletmelerinin ambalajdan nakliyeye tüm giderlerinin geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttığı belirterek, “Böylece bir fincan kahvenin maliyeti geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Ayrıca kahve çekirdeğinden ambalaja kadar her şeyin döviz ile ithal edildiğini unutmamak lazım” dedi.