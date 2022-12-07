Kahve içmek için en iyi zaman var mı? Ne yapmayı planladığınıza göre değişiyor

Kahve içmek için en iyi zaman var mı? Egzersizi, uykuyu ve dikkatli olmayı optimize etmek için fincanlarınızı hazırlama saatini ‘planlayın’.

Zihinsel uyanıklık ve enerji için kahve içmenin de ‘doğru’ saati var. Fotoğraf: Pixabay

Sabah uyanır uyanmaz kahve içenlerden misiniz? Ya da kahvaltıda çaydan çok kahveyi tercih edenlerden mi? Sabah ilk iş kahve içmek, ayılmak ve enerji toplamak için en uygun yol olmayabilir. Ancak her konudaki sorulara “en doğru” yanıtı bulmaya çalışan bilim burada da devreye giriyor: Kahve içmek için en iyi zaman ne zaman? Kısa cevap: Gün içinde ne planladığınıza göre değişir.

İşte kahve içmek için en iyi zamanlara dair rehber:

Zihinsel uyanıklık için

Uyku için

Egzersiz için

Eğer amacınız zihinsel uyanıklık ise kahve içmek için en ideal zaman sabah ortası veya öğleden sonra. CNBC’ye konuşan Diyetisyen Laura Cipullo’ya göre, ilk uyandığınızda kahve içmek, ayılmak için çok doğru bir zaman değil. Cupillo, “Vücut uyandıktan yaklaşık üç ile dört saat sonra daha az kortizon ürettiğinde kahve için” diyor.

Beklemenin nedeni, uyandıktan sonra vücudun kortizon seviyesinin düşmesi için kendinize zaman tanımanız. “Stres hormonu” olarak bilinen kortizol, uyanık hissetmemizde önemli bir role sahip. İlk uyandığımızda vücut zaten kortizol ile dolu ve bizi uyku durumundan hızlı bir şekilde alarm durumuna geçiriyor. Stresli hissetmesek bile kortizol seviyemiz, uyandıktan sonra 30 ile 45 dakika yüksek kalır. Bu sırada bir de kafein alırsak kortizol seviyesi daha da yükselir. Bu nedenle uyanır uyanmaz içeceğimiz bir fincan kahve, uyarılma süresini uzatır, bu da bizi strese sokabilir. Peki kortizol seviyemiz yüksek kalırsa ne olur? Sinirlilik, kilo alımı ve kaç güçsüzlüğü gibi bazı sevimsiz yan etkilerle karşılaşabiliriz.

Cupillo diyor ki: “Kısacası bir kahve hazırlamadan önce, kortizol seviyelerinizin taban çizgisine düşmesi için kendinize bir saat süre tanıyın. Bir saat sonra içeceğiniz kahveyle, uyarılma etkisini hızlandırırsınız.”

UYKU İÇİN KAHVE İÇME ZAMANI

Araştırmalara göre, kahve içmek için gereken en geç saat, yatmadan 6 saat öncesidir. Bu nedenle 23:00’te uyumayı planlıyorsanız, son fincanınızı en geç 17:00’de içmelisiniz. Bu saatten sonra içeceğiniz her kahve, size koyunları saymayı garantileyebilir.

Bunun bilimsel açıklaması da şöyle:

Vücudunuzun, ne zaman kalkacağını ve ne zaman uyku vakti geldiğini belirleyen 24 saatlik dahili bir saati var. Adenozin adı verilen bir beyin molekülü, beyne ne zaman yatmaya hazır olduğunu söyler. Adenozin seviyesi sabahları en düşük seviyededir ve gün boyunca artar. Akşam yaklaşırken, uyarılma ve uyanıklıkla ilgili alanlarda adenozin seviyeleri tüm zamanların en yüksek seviyesindedir. Kafein, beyindeki adenozin reseptörlerinin doğal olarak uykulu olmaya teşvik eden inhibitor sinyaller göndermesini engeller.

Şunu da eklemekte fayda var: Vücudun bir fincan kahvedeki kafeinin yarısını metabolize etmesi yaklaşık 5 saat sürer. Yani sisteminizden tamamen çıkarmanız 10 saat sürüyor.

EGZERSİZ İÇİN KAHVE ZAMANI

İster profesyonel bir sporcu, isterse spor salonu müdavimi olun, araştırmalar, bir antrenmandan önce bir fincan kahve içmenin egzersiz rutininizi daha verimli hale getirebileceğini gösteriyor.

Kafein doruk noktasına bir saat içinde ulaştığı için, kas dayanıklılığı, kas gücü ve hareket dayanıklılığı için en az bir saat önce kahve içmeye çalışın.

Bir araştırmaya göre, bir fincan kahve içmek veya kafein alternatifi almak, şınav veya hamle gibi direnç egzersizlerini artırabileceğini gösteriyor. Aynı araştırma, egzersiz öncesi alınan kafeinin, kişinin üst vücut kas gücünü artırabileceğini de gösteriyor.

Kahveyi egzersizle birleştirmek, aşırıya kaçmadığınız sürece başarı için bir reçete gibi görünüyor. Sağlıklı yetişkinler için tavsiye, günde 400 miligramdan fazla kafein tüketmemek (yaklaşık 4 ila 5 standart fincan kahve). Her şey gibi kahve içmenin de fazlası, performansınıza yardımcı olmaktan çok zarar verebilir.