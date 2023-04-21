Kahta’da CHP’ye saldırı: AKP’li yöneticinin oğlu araba tekmeleyip küfretti

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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman Kahta ziyaretinin iptal edilmesine yol açan ve konvoydaki araçları tekmeleyerek CHP’lilere ağır hakaretler eden ismin Kadir Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Bektaş, AKP Kahta İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Bektaş’ın oğlu.

Görsel: ANKA

Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde 6 Şubat tarihli iki depremin yıktığı Adıyaman’a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provokasyona uğramıştı.

Son olarak gitmek istediği Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP’liler tarafından tekmelenmişti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyareti iptal edip Ankara’ya dönme kararı almıştı.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun bu kararı ‘seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın’ diye aldığını belirtmişti.

ANKA objektifine yansıyan saldırı videosunda AKP ilçe teşkilatı önünde CHP’lilere ait aracı tekmeleyen kişinin Kadir Bektaş olduğu ortaya çıktı. Araçtan uzaklaştırılan Bektaş, CHP’lilere ağır hakaretler de etmişti.

Bir aracın tekmelenme anı ANKA objektifine yansıdıhttps://t.co/nR8xvqkT8c pic.twitter.com/CRkxZ54mhh — Diken (@DikenComTr) April 21, 2023

Diken’in ulaştığı bilgilere göre Bektaş, AKP Kahta İlçe Başkan Yardımcısı Abdullah Bektaş’ın oğlu. Abdullah Bektaş, Kahta’da emlakçılıkla birlikte AKP’de siyaset yapan bir isim olarak biliniyor.

Diken daha önce de ANKA muhabirinin elinden telefon almaya çalışan kişinin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahta temsilcisi Emre Karakuş olduğunu ortaya çıkarmıştı.