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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’taki depremler Grönland ve Danimarka’da da hissedildi

Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırmaları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin sarsıntılarının orada da hissedildiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Sismolog Tine Larsen, AFP haber ajansına “Türkiye’deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland’daki sismograflarda açıkça kaydedildi” dedi.


Larsen deprem dalgalarının, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka’nın Bornholm adasındaki sismografa, daha sonra da Grönland’a ulaştığını söyledi: “Depremden sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland’ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland’a yayıldı.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde de saat 13:24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın saat 15:04’te açıkladığına göre can kaybı 1014’e yükseldi.

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