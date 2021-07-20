Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta orman yangını: 25 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol edilen yangında 25 hektar alan zarar gördü.

Fotoğraf: AA

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


AA’nın aktardığına göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, üç helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile iki dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

SON HABERLER

‘Çarpıntı yapar’ diye kahve içemeyenlere müjde!

“Ben almayayım, çarpıntı yapıyor.” Çoğu kahve ikramı tekfili bu gerekçeyle kabul edilmiyorsa da bilim tersini söylüyor: Kahve çarpıntı yapmaz. Hatta kahve tüketimi düşük aritmi riskiyle bile ilişkilendiriliyor.