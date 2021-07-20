Kahramanmaraş’ta orman yangını: 25 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol edilen yangında 25 hektar alan zarar gördü.

Fotoğraf: AA

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AA’nın aktardığına göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, üç helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile iki dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.