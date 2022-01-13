Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 20 günde sahiplerinin terk ettiği 79 ‘yasaklı ırk’ köpek toplandı

Kahramanmaraş’ta 20 günde sahipleri tarafından terk edilen 79 ‘yasaklı ırk’ köpek toplandı.

Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan büyükşehir belediyesi mahalle tarım hizmetleri daire başkanı Fatih Türkmener, son 20 günde 736 ihbar aldıklarını 595 köpek topladıklarını bunlardan 79’nun ‘yasaklı ırk’lardan oluştuğunu söyledi.


Türkmener, ‘yasaklı köpek ırkı’ besleyen bazı yurttaşların hayvanlarını kayıt altına aldırıp çip taktırmadıkları için ya sokağa bıraktığını yada yetkilileri arayıp onlara teslim ettiğini belirtti.

Merkeze getirilen köpeklerin veteriner hekimlerce yapılan kontrollerinin ardından kısırlaştırıldığını anlatan Türkmener, bu hayvanları her zaman korumaya devam edeceklerini kaydetti.

‘Yasaklı’ altı köpek cinsinin kayıt altına alınması için yarın son gün

SON HABERLER

Anket: AKP ve CHP kafa kafaya

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin aralık ayı anketinde AKP’nin oy oranı 32,3, CHP’ninki ise 31,5 olarak ölçüldü

UniCredit dolarda 18’e dönüş bekliyor

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022’de sürmesini bekliyor.