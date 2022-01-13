Kahramanmaraş’ta 20 günde sahiplerinin terk ettiği 79 ‘yasaklı ırk’ köpek toplandı

Kahramanmaraş’ta 20 günde sahipleri tarafından terk edilen 79 ‘yasaklı ırk’ köpek toplandı.

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AA’ya konuşan büyükşehir belediyesi mahalle tarım hizmetleri daire başkanı Fatih Türkmener, son 20 günde 736 ihbar aldıklarını 595 köpek topladıklarını bunlardan 79’nun ‘yasaklı ırk’lardan oluştuğunu söyledi.

Türkmener, ‘yasaklı köpek ırkı’ besleyen bazı yurttaşların hayvanlarını kayıt altına aldırıp çip taktırmadıkları için ya sokağa bıraktığını yada yetkilileri arayıp onlara teslim ettiğini belirtti.

Merkeze getirilen köpeklerin veteriner hekimlerce yapılan kontrollerinin ardından kısırlaştırıldığını anlatan Türkmener, bu hayvanları her zaman korumaya devam edeceklerini kaydetti.