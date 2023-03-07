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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu’ndan seçim kurulu uyarısı: Bilmediğimizi zannetmeyin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘seçim kurulu’ üyeleri listeleri konusunda uyarıda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Millet ittifakının da adayını belirlemesiyle birlikte 14 Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalar hızlandı.


Kaftancıoğlu, bu sırada Twitter hesabından şu dikkat çekici paylaşımı yaptı:

“Emekli olan memur ilçe seçim kurulu üyelerinin yerine seçilecek memur üyeleri güncellenmemiş listelerden atamaya çalıştığınızı bilmediğimizi zannetmeyin. Tamamını tek tek takip ediyoruz bunu yapan ve izin veren kamu görevlileri dikkat edin, fatura size çıkar.

31 Mart’ta izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz abidik gubidik işlerinize. YSK aynı hassasiyeti sizden de bekliyoruz. Hassasiyet gösterir misin bilinmez ama sonuna kadar takipçisi olacağımızı siz bilin.”

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Akşam Postası / 7 Mart 2023

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