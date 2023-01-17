Demirtaş’tan CHP’ye seçim güvenliği çağrısı

HDP’nin tutuklu eski genel eş başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğine dikkat çekerek CHP’ye çağrıda bulundu.

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Demirtaş, muhalif ittifaklara seslenerek ‘seçim güvenliği için birlikte çalışılması gerektiğini’ söyledi. Demirtaş, CHP’nin buna öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Selahattin Demirtaş şunları söyledi: “Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer. Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP’ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur.”