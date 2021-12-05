Kadın yolcuyu iten taksici gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
1 Aralık’ta saat 07:00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi’nde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P. aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başlamıştı. Araçtan inen taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma esnasında sürücünün ittiği yolcuya, caddeden geçen otobüs çarpmıştı. Kadın yolcu yaralanmıştı.
AA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme başlatan polis, o anların çevreden geçen biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.
İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P.’yi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.P., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.