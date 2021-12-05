Kadın yolcuyu iten taksici gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Çok sayıda mutasyona ship olmasıyla endişe yaratan Omicron varyantıyla ilgili daha net bilgiler elde etmek için araştırmalar sürerken, daha hafif hastalığa neden olan, orijinal virüsün daha ‘formsuz’ bir versiyonu olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.