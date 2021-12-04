Taksicinin ittiği kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Beyoğlu’nda taksici ile tartışan kadın, itişme sırasında yola düşünce otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, şimdiye kadar taksilerle ilgili 130 bin şikayet geldiğini, 9 bin 197 araca yaptırım uygulandığını söylemişti. Taksici şikayetleri geçtiğimiz senelere göre katlanıp artıyor.

DHA’nın haberine göre Beyoğlu’ndaki Tarlabaşı Bulvarı’nda geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Doğan P., Aksaray’dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim’e götürmek üzere yola çıktı.

Kadın müşteri, cadde üzerinde ineceği sırada sürücü, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti. Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici ise para almadığını söyledi.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Yaşanan itişme sırasında taksici Doğan P.’nin ittiği kadın yola düştü.

Yabancı uyruklu turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayda hafif şekilde yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.’nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi. Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.