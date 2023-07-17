Kadın sanatçılar İstanbul Modern’de: Hep Buradayız

İstanbul Modern’in yeni müze binasının açılış sergilerinden ‘Hep Buradayız’, Türkiye’den 11 kadın sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor.

Zeynep Kayan – Kurgulanan serisi

Türkiye’deki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini artırmak ve müze koleksiyonuna yeni yapıtlar kazandırarak kadın sanatçıların temsillerini güçlendirmek amacıyla 2016 yılında kurulan ‘İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu’ aracılığıyla müze koleksiyonuna dahil edilen yapıtlar ilk kez bir arada.

Beden politikalı, bellek ve tarih yazımı

Sergi, Türkiye sanat tarihinde önemli yere sahip, farklı kuşaklardan kadın sanatçıların araştırdığı beden politikaları, bellek ve tarih yazımı gibi temalar çerçevesinde bir kurgu sunuyor.

Resim, heykel, desen ve video gibi ifade araçlar kullanılarak üretilen çalışmaların bir araya geldiği sergide Mehtap Baydu, Hera Büyüktaşcıyan, İnci Eviner, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Sibel Horada, Bengü Karaduman, Zeynep Kayan, Ayça Telgeren, Güneş Terkol ve Burcu Yağcıoğlu’nun farklı dönemlerdeki işleri yer alıyor.

Kadın Sanatçılar Fonu desteğiyle müze koleksiyonuna dahil edilen sanatçıların yapıtları, ‘Hep Buradayız’ın yanı sıra İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde de görülebiliyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy, günümüz sanatından güçlü örneklerin yer aldığı sergiye ilişkin şunları söylüyor:

“Yaşadıkları çağa tanıklık eden bu sanatçılar, her türlü ayrımcılığa, eşitsizliğe karşı seslerini yükseltirken, göç ve bunun sonucu ortaya çıkan sorunları, güç ve aidiyet gibi kavramları, bellek, mekân ve tarih yazımı arasındaki ilişkileri, ekolojik felaketlerin yarattığı yıkımları yapıtlarında aktarıyorlar.”