İstanbul Modern, sanatla iç içe bir yaz tatili için çocukları bekliyor

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, yedi ila 10 yaşındaki çocuklar için öğretici ve eğlenceli aktivitelerden oluşan 10 atölyelik bir yaz programı hazırladı.

‘Yaz Sanat Okulu’ eğitim programı sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katılıyor.

En az beş atölyeye katılanlara belge

Atölyeler, yaz boyunca hafta içi her gün tekrar ederek uygulanıyor. Katılımcılar bu atölyelerin birine veya hepsine kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, en az beş atölyeye katılanlara Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor.

Atölye çalışmaları, sabah 10:30 ile 12:30 ve öğleden sonra 13:30 ile 15.30 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor.

Erken kayıt fırsatı

İstanbul Modern’in bireysel, aile, gümüş, altın üyelerine ve Genç Modernlilere yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Program kapsamında düzenlenen atölyelerden beşine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım, 10 Temmuz’a kadar geçerli olmak üzere erken kayıt fırsatı sunuluyor.

Programlar hakkında detaylı bilgi için İstanbul Modern adresine bakabilirsiniz.